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Стала известна личность мужчины, которого сбили в Рязанской области
ДТП случилось во вторник, 16 апреля, на 217 км автодороги М-5 «Урал». 40-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил 64-летнего мужчину.

Стала известна личность мужчины, которого сбили в Рязанской области. Подробности опубликовали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось во вторник, 16 апреля, на 217 км автодороги М-5 «Урал». 40-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил 64-летнего мужчину.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.