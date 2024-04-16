Стала известна личность мужчины, которого сбили в Рязанской области
ДТП случилось во вторник, 16 апреля, на 217 км автодороги М-5 «Урал». 40-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил 64-летнего мужчину.
Стала известна личность мужчины, которого сбили в Рязанской области. Подробности опубликовали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось во вторник, 16 апреля, на 217 км автодороги М-5 «Урал». 40-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил 64-летнего мужчину.
Пешеход скончался на месте происшествия.
Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.