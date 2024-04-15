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Во Франции заявили, что Зеленский призвал НАТО к началу мировой войны
По словам политика, Зеленский использует события на Ближнем Востоке, призывая к «единому глобальному ответу Ирану и России».

Во Франции заявили, что Зеленский призвал НАТО к началу мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера французского политика Флориана Филиппо.

По его словам, Зеленский использует события на Ближнем Востоке, призывая к «единому глобальному ответу Ирану и России».

«Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС», — заявил Филиппо.

Он отметил, что не удивился подобной позиции Киева и призвал не «попасться в эту грубую ловушку».