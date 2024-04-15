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На Украине заявили, что Владимир Путин добился всех целей СВО
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Путин добился на Украине всех целей, которые ставились в начале СВО.

На Украине заявили, что Владимир Путин добился всех целей СВО. Об этом РИА Новости заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Путин добился на Украине всех целей, которые ставились в начале СВО.

«Демилитаризация осуществлена? Да, полностью. Украина не имеет своего оружия: ни танков, ни артиллерии, ни самолетов, ни вертолетов, ни ракет. Решена задача? Да. Включены ли территории, занятые Российской Федерацией, в ее состав? Да, включены. Денацификация фактически произошла? Произошла, конечно», — заявил Соскин.

Политик отметил, что президент РФ выполнил все обещания, в то время как Зеленский «выполнил обещанное со знаком минус».