Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами

В атаке задействовали 400-500 беспилотников и порядка 150 ракет.

Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами. Как пишет ТАСС, массированный удар по Израилю произошел после израильской атаки на консульский отдел иранского посольства в Дамаске.

По оценкам источников американской телекомпании АВС, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и порядка 150 ракет.

Атака длилась около пяти часов. Как сообщило «РИА Новости», волна ударов пошла на спад около шести утра по московскому времени в воскресенье, 14 апреля.

Тот же телеканал АВC сообщал, что целями иранских ударов были только военные объекты Израиля. О раненых и пострадавших людях после иранской атаки пока ничего не известно.