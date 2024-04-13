Власти США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России

В США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом говорится в заявлении американского минфина в пятницу, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

В США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом говорится в заявлении американского минфина в пятницу, 12 апреля, сообщает РИА Новости .

«Импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается», — уточняется в документе.

Ограничения не касаются меди, алюминия и никеля из России, которые были произведены до 13 апреля этого года.