Певец SHAMAN подарил билет на свой концерт рязанскому подростку

Юноша мыл машины, чтобы заработать на мечту.

Певец SHAMAN подарил билет на свой концерт рязанскому подростку. Пост об этом в пятницу, 12 апреля, исполнитель выложил в своем Telegram- канале .

«Привет, Фёдор! Мне передали, что ты моешь машины, чтобы заработать и купить билет на мой концерт в Рязани. Приглашаю тебя вместе с родными во дворец спорта „Олимпийский“ 12 мая», — написал Ярослав Дронов.

Он пообещал отправить юноше пригласительные на почту и попросил всех, кто знаком с Фёдором, найти его и передать сообщение.