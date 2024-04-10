В Рязани на пешеходном переходе троллейбус сбил женщину
«Она в шоке дошла метров 500 до дома. Затылок разбит. Сотрясение мозга. Сейчас в БСМП», — написала читательница.
В Рязани на пешеходном переходе троллейбус сбил женщину. Об этом сообщила читательница в редакцию РЗН.Инфо.
Отмечается, что все случилось в среду, 10 апреля, около
По словам девушки, пешеход шла на разрешающий сигнал светофора, после наезда транспортного средства потеряла сознание, ей помогли прохожие.
«Она в шоке дошла метров 500 до дома. Затылок разбит. Сотрясение мозга. Сейчас в БСМП», — написала читательница.
Водитель троллейбуса уехал с места ДТП.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту.