В Рязани на пешеходном переходе троллейбус сбил женщину

«Она в шоке дошла метров 500 до дома. Затылок разбит. Сотрясение мозга. Сейчас в БСМП», — написала читательница.

В Рязани на пешеходном переходе троллейбус сбил женщину. Об этом сообщила читательница в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что все случилось в среду, 10 апреля, около 12:40—12:50 .

По словам девушки, пешеход шла на разрешающий сигнал светофора, после наезда транспортного средства потеряла сознание, ей помогли прохожие.

«Она в шоке дошла метров 500 до дома. Затылок разбит. Сотрясение мозга. Сейчас в БСМП», — написала читательница.

Водитель троллейбуса уехал с места ДТП.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту.