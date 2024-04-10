Байден: исход конфликта на Украине зависит от действий Конгресса США

По словам президента США, инициатива о продолжении оказания Украине помощи пользуется в Конгрессе «поддержкой подавляющего большинства».

Президент США Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от действий Конгресса США. Об этом сообщило ТАСС.

Байден утверждает, что исход конфликта на Украине зависит от того, одобрит ли Конгресс США продолжение финансирования Киева.

«[Конфликт] на Украине подойдет к концу, когда лидер Палаты представителей [спикер Майк Джонсон] проведет голосование», — передало агентство слова Байдена.

Как сказал президент США, инициатива о продолжении оказания помощи Украине пользуется в Конгрессе «поддержкой подавляющего большинства».

Ранее Байден назвал Путина «мясником».