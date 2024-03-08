В Югре в массовом ДТП погибли два человека

В Югре в массовом ДТП погибли два человека. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в четверг, 7 марта, около 20:30 на 606 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 66- летний водитель «Нивы Шевроле» пошел на обгон. Так, он столкнулся с попутно движущимся автомобилем «SHACMAN» и встречным «МАЗом». После чего «МАЗ» выехал на «встречку» столкнулся с «КамАЗом». От удара грузовики загорелись.

Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия.

По словам ведомства, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»