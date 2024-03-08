В России предложили ввести частичное регулирование цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное госрегулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары, при этом «алчные» нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности. Об этом
По словам депутата, на рынке в Москве продавцы рассказали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не остановило.
«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное госрегулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», — сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться о своих клиентах, так как он и живет именно за счет них.
«На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей — напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом», — заключил Хамитов.