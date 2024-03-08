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В России предложили ввести частичное регулирование цен на цветы
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное госрегулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары.

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное госрегулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары, при этом «алчные» нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам депутата, на рынке в Москве продавцы рассказали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не остановило.

«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное госрегулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», — сказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться о своих клиентах, так как он и живет именно за счет них.

«На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей — напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом», — заключил Хамитов.