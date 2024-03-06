Новости Рязани за 6 марта 2024 год

Умер театральный режиссер Римас Туминас

Экс-художественному руководителю Театра имени Вахтангова было 72 года.

Умер театральный режиссер Римас Туминас. Об этом сообщила пресс-служба московского Театра имени Евгения Вахтангова. Режиссеру было 72 года. С 2014 года он болел раком легких. Туминас руководил Театром имени Вахтангова с 2007 по 2022 годы. За вклад в развитие театрального искусства он был получал различные награды — среди них Орден Почета, Орден Дружбы.

В России уменьшился уровень бедности

Данные привел Росстат.

В России число граждан с доходами ниже границы бедности составило 13,5 миллиона человек по итогам 2023 года. Данные привел Росстат. От общей численности населения цифра составила 9,3%. Отмечается, что по итогам 2022 года число граждан с доходами ниже границы бедности составило 14,3 миллиона — 9,8% россиян.

Артемов поделился концепцией благоустройства рязанского ЦПКиО

Согласно публикации, пространство парка зонируют, обустроят новые набережные Рюминского пруда, реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты. Также в парке увеличат число зеленых насаждений.

Мэр Рязани Виталий Артемов поделился концепцией благоустройства ЦПКиО. Информация появилась в Telegram-канале. Концепцию предоставили Управление градостроительства и архитектуры администрации и Центр градостроительного развития Рязанской области. Согласно публикации, пространство парка зонируют, обустроят новые набережные Рюминского пруда, реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты. Также в парке увеличат число зеленых насаждений. Артемов добавил, что стадион ЦСК предложили реконструировать. Объект хотят преобразовать в многофункциональную крытую арену для спортивных и культурных событий. «Проект амбициозный, но и ведь и парк наш — Центральный. Кстати, есть предложение вернуть ему историческое название — „Рюмина роща“. Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков поддержал идею перезагрузки парка. Уверен, что с его поддержкой самые смелые задачи нам по плечу», — отметил мэр. Концепцию обсудят 13 марта в 17:00 в библиотеке имени Есенина на городском художественном совете. Обсуждение, по словам Артемова, будет открытым.

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, выпав из окна

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, выпав из окна. Об этом сообщил портал 78. Инцидент произошел на проспекте Большевиков. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Также очевидцы сообщают, что мужчина мог быть в квартире не один. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Ожидается прибытие криминалистов.

Reuters: Командование ВСУ нацелено на проведение нового контрнаступления в 2024 году

При этом в публикации указано, что летнее контрнаступление ВСУ ожидаемых успехов не принесло.

Украинское командование нацелено на проведение нового контрнаступления в 2024 году. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. При этом в публикации указано, что летнее контрнаступление ВСУ ожидаемых успехов не принесло.

На базе отдыха «Звездный» пройдет Масленичный фестиваль

Праздник проводов зимы пройдет с 16 по 17 марта.

Рязанцев пригласили на очередной праздник проводов зимы, который пройдет с 16 по 17 марта на базе отдыха «Звездный». Помимо этого, 17 марта с 12:00 до 16:00 «Звездный» откроет двери для всех желающих на Масленичный фестиваль. Гости поучаствуют в десятках забав и поборются за призы на финальном розыгрыше. Главным подарком станет отдых в отдельном доме с сауной и бассейном. Гостям будут доступны мастер-классы по созданию куклы-оберега, объемного ободка с цветами, роспись деревянных ложек. Для тех, кто ищет более активного отдыха, проведут состязания по колке дров, скоростному распиливанию бревен, метанию валенка. Дети и взрослые смогут прокатиться на снегоходе, на «плюшках» с горки, устроить гонки на лыжах, коньках. Энергией и праздничным настроением зарядят блины и шашлыки. Все участники смогут проводить зиму под песни и танцы, посмотреть петушиные бои и поболеть за участников эстафет в мешках. Кульминацией торжества станет файер-шоу и сожжение чучела Масленицы, которое символизирует уходящую зиму. Помимо этого, у каждого будет шанс выиграть призы. Забронировать номер на сутки для всей семьи можно по цене от 2500 рублей. За эту сумму гостям предоставят трехразовое питание по системе вариантного меню, развлекательную программу, детскую комнату, парковочное место и охрану на территории. Сауна с бассейном бронируется отдельно по цене 2 000 рублей в час. Узнать подробную программу тура можно здесь https://vk.cc/cl58qj, а выбрать номер — на сайте базы отдыха. https://vk.cc/cjYUqJ На все ваши вопросы ответят по номеру +7 (980) 560-73-30 . Возрастное ограничение — 0+

При ударе ВСУ по центру Кременной погибли два человека

Еще двое серьезно ранены.

Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского муниципального округа. Об этом пишет РИА Новости. «Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате мы потеряли двух наших соотечественников, и еще двое были серьезно ранены», — говорится в посте.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе

Инцидент произошел в среду, 6 марта.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. «В 11:40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — указано в публикации. Уточняется, что цель удара достигнута, объект поражен.

Путин: поезда от Москвы до Черного моря должны доезжать за 16 часов

В настоящий момент маршрут занимает от 20 до 30 и более часов.

Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет URA.RU. «Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — сказал он. Глава государства добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов.

Над Черным морем обнаружили три военных самолета Британии

На территорию РФ пытались проникнуть два британских истребителя «Тайфун» и разведывательный RC-135..

Над Черным морем обнаружили три военных самолета Британии. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что российский истребитель не допустил пресечения границы. На территорию РФ пытались проникнуть два британских истребителя «Тайфун» и разведывательный RC-135. .

В Рязанской области осудили мужчину, ранившего женщину ножом

Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты.

В Сасове осудили мужчину, ранившего женщину ножом. Об этом сообщила региональная прокуратура. Суд установил, что пьяный мужчина во время словесного конфликта взял нож и умышленно ударил потерпевшую в плечо. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты.

В Рязани на площади Мичурина столкнулись троллейбус и легковушка

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на площади Мичурина произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте». На размещенном снимке видно, что столкнулись троллейбус и легковушка. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

Рязанские компании в 2024 году поучаствуют в 33 международных выставках

6 марта состоялось очередное заседание Экспортного совета Рязанской области.

6 марта состоялось очередное заседание Экспортного совета Рязанской области под председательством заместителя председателя правительства региона Юлии Шваковой. Также в заседании принял участие руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра, куратор Рязанской области Денис Бадекин. Темами заседания стали план международных мероприятий и изменение их формата на текущий год, продвижение мер господдержки экспортеров. Директор регионального Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что содействие участию в международных мероприятиях зарекомендовало себя как очень эффективный формат поддержки. Несмотря на то, что Рязанский центр экспорта входит в число лучших по стране, постоянно совершенствует механизмы поддержки региональных компаний, находит для них новые рынки сбыта и партнеров. В 2024 году рязанские компании примут участие в 33 международных выставках, что больше в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Это наиболее востребованный бизнесом формат, который дает возможность прямого диалога с покупателями, заключения контрактов и конечных сделок. Что касается бизнес-миссий, то регион сохраняет динамику ― в новом году рязанская делегация посетит шесть стран. Разница с прошлым годом ― новые направления. Так, самый перспективный визит намечен в Китай и состоится в апреле. Новый формат деловых миссий, разработанный Рязанским центром экспорта, предусматривает повышение качества подготовки, вовлеченности самих компаний в организацию поездок и поиск партнеров. В числе международных мероприятий региона, которые пройдут с участием иностранных гостей, — форумы «Здоровая независимость», «ПРОбизнес», Дни международного бизнеса. «Цель Экспортного совета, в который входят представители исполнительной власти региона, предпринимательских организаций и бизнеса — наладить диалог власти и экспортеров, чтобы увеличить объемы выпуска экспортно ориентированной продукции, совместно решать возникающие проблемы. На заседании принята региональная программа экспортного наставничества, предусматривающая практику передачи знаний и практик от экспертов и более опытных экспортеров начинающим участникам внешнеэкономической деятельности», ― подвела итог заседанию Юлия Швакова.

В Рязанской области осудили иностранца за приобретение психотропного вещества

Все произошло в городе Сасово на автостоянке.