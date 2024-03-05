В 2024 году в Рязани установят три новых светофора

Общая стоимость работ оценивается в 17,4 млн рублей.

В 2024 году в Рязани установят три новых светофора. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Светофоры появятся в «местах концентрации ДТП». Их установят на следующих участках:

пересечение Народного бульвара и улицы Крупской:

в районе остановки общественного транспорта «Поворот на завод Центролит»;

на Восточной окружной дороге около дома № 27 корпус 3 по улице Зубковой.

Общая стоимость работ оценивается в 17,4 млн рублей.