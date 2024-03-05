В 2024 году в Рязани установят три новых светофора
Общая стоимость работ оценивается в 17,4 млн рублей.
В 2024 году в Рязани установят три новых светофора. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Светофоры появятся в «местах концентрации ДТП». Их установят на следующих участках:
- пересечение Народного бульвара и улицы Крупской:
- в районе остановки общественного транспорта «Поворот на завод Центролит»;
- на Восточной окружной дороге около дома № 27 корпус 3 по улице Зубковой.
Общая стоимость работ оценивается в 17,4 млн рублей.