В Рязани в Олимпийском городке внедорожник проехался по детской площадке
В Рязани в Олимпийском городке неизвестный на внедорожнике проехался по детской площадке и тротуарам. Инцидент произошел под окнами дома № 7.
В Рязани в ночь на субботу, 30 марта, в Олимпийском городке неизвестный на внедорожнике проехался по детской площадке и тротуарам. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислал читатели.
Инцидент произошел под окнами дома № 7.
«Пьяный житель ближайших дач рассекал ночью под окнами. Ведется розыск нарушителя», — написали в сообщении.
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