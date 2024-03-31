В Госдуме предложили закрыть Wildberries из-за нелегальных мигрантов
Депутаты призвали правоохранительные органы отреагировать на действия компании.
В Госдуме предложили закрыть Wildberries из-за нелегальных мигрантов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
По его словам, если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов.
Депутат призвал правоохранительные органы отреагировать на действия компании.