В Госдуме предложили закрыть Wildberries из-за нелегальных мигрантов

Депутаты призвали правоохранительные органы отреагировать на действия компании.

В Госдуме предложили закрыть Wildberries из-за нелегальных мигрантов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов.

Депутат призвал правоохранительные органы отреагировать на действия компании.