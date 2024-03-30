В рязанском ТРЦ «Премьер» объявили эвакуацию

В Рязани в субботу, 30 марта, объявили эвакуацию в ТРЦ «Премьер». Видео с места происходящего опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани в субботу, 30 марта, объявили эвакуацию в ТРЦ «Премьер». Видео с места происходящего опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора съемки, лифты и эскалаторы отключили, люди толпой пытаются выйти из здания.

«Эвакуация из „Премьера“ сейчас. Надеемся, что учебная. Мнение участника — эскалаторы не работают, давка на выходах», — говорится в подписи к видеозаписям очевидца.

В МЧС прокомментировали происходящее.