С 1 мая около ТЦ «Малина» в Рязани изменят правила стоянки
В районе торгового центра установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на прилегающей территории торгово-развлекательного центра со стороны улиц: Ленина, Соборная и Почтовая.
С 1 мая около ТЦ «Малина» в Рязани изменят правила стоянки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В районе торгового центра установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на прилегающей территории торгово-развлекательного центра со стороны улиц: Ленина, Соборная и Почтовая.