С 1 мая около ТЦ «Малина» в Рязани изменят правила стоянки

В районе торгового центра установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на прилегающей территории торгово-развлекательного центра со стороны улиц: Ленина, Соборная и Почтовая.