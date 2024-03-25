В Москве эвакуировали больницу, в которой лежат пострадавшие во время теракта

700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где также лежат пострадавшие при теракте в «Крокусе»

В Москве эвакуировали больницу, в которой лежат пострадавшие во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где также лежат пострадавшие при теракте в «Крокусе». Туда поступили сообщения о возможном подрыве.

В письме, которое пришло на почту больницы, сообщалось о фосфорных СВУ с таймером на 40 минут, которые лежат в четырех рюкзаках на нескольких этажах.

Сейчас всех людей вывели из здания, этажи осматривают прибывшие оперслужбы.

Фото с сайта больницы.