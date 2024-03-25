Суд продлил арест обвиняемому в убийстве рязанского пристава

Сергей Ананикян останется в СИЗО как минимум до 1 июля.

В понедельник, 25 марта, Советский районный суд продлил арест Сергею Ананикяну. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из суда.

Ананикяна обвиняют в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Заседание прошло в закрытом режиме. Защита просила сменить содержание в СИЗО на домашний арест. Прокуратура же настаивала на продлении содержания Ананикяна в изоляторе до 1 июля.

Судья удовлетворил ходатайство.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность.