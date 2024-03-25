Источник: телефонные террористы пообещали «расстрелять» посетителей ТЦ «Круиз»

Источник в силовых структурах сообщил РЗН. инфо, что телефонные террористы (фактически находящиеся на территории Украины и стран НАТО) после трагедии в «Крокусе» поменяли тактику запугивания.

Источник в силовых структурах сообщил РЗН. инфо, что телефонные террористы (фактически находящиеся на территории Украины и стран НАТО) после трагедии в «Крокусе» поменяли тактику запугивания. В Рязани, как и по всей России, в торговые центры и социальные учреждения раньше регулярно поступали сообщения о «минировании здания». После такой информации в учреждениях объявлялась эвакуация, помещения обследовали кинологи и саперы. После массового убийства посетителей «Крокуса» в Подмосковье в пятницу, 22 марта, тактика телефонных террористов поменялась. Звонящие по IP-телефонии обещают «расстреливать посетителей». Как рассказал источник корреспонденту, паниковать, если в торговом центре объявили эвакуацию, не стоит. При этом, подчеркнул собеседник, каждое подобное сообщение от телефонных преступников тщательно проверяется силовиками.

Ранее стало известно, что в Рязани эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Круиз».