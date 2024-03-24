Подозреваемых в теракте в «Крокусе» привезли в СК на допрос

Участников террористического нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье привезли на допрос в Следственный комитет России.

Участников террористического нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье привезли на допрос в СК России. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что в ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным телеканала, всем четверым участникам атаки на безоружных людей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта.

Фото и видео: СК России