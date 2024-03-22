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В рязанской полиции обсудили предстоящие антинаркотические мероприятия в регионе
На совещании отметили, что в области проходит большое количество профилактических мероприятий, однако необходимо усилить их эффективность.

В рязанской полиции обсудили предстоящие антинаркотические мероприятия в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника местного Управления МВД Дмитрий Григорьев провел рабочее совещание с участниками антинаркотической профилактической деятельности.

Основные задачи — в период всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводимой с 18 по 29 марта, определение проблемных моментов, которые возникают в работе, поиск совместных путей их решения, укрепление взаимодействия между заинтересованными ведомствами, а также организация запланированных до конца 2024 года мероприятий.

Григорьев призвал коллег подойти к данной работе максимально неформально и творчески.

На совещании отметили, что в области проходит большое количество профилактических мероприятий, однако необходимо усилить их эффективность.

Участники встречи обсудили вопросы привлечения к ответственности так называемых «графитчиков», которые в интересах нелегальных интернет-магазинов наносят на фасады домов пронаркотическую рекламу и другое.