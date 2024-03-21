Рязанская прокуратура: дом в Приокском разрушается по вине жильцов

Представление внесли директору управляющей компании.

Дом в Приокском разрушается по вине жильцов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По итогам проверки многоквартирного дома 3/1 по улице Октябрьской в Рязани прокуратура и Государственная жилищная инспекция обнаружили нарушения в местах общего пользования. Собственники поставили душевые поддоны без гидроизоляции. Это привело к разрушению конструктивных элементов здания.

Директору ООО «УК М» объявили предостережение и внесли представление для устранения недостатков.

По данным управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани, угроза обрушения стен отсутствует. Решается вопрос о выделении средств для ремонта фасада.

Напомним, ранее фотографии «рассыпающегося» дома опубликовали в соцсетях.