Владимир Путин обратился к россиянам по итогам президентских выборов

Ролик опубликован на официальном сайте Kremlin.ru.

Владимир Путин обратился к россиянам по итогам президентских выборов. Ролик опубликован на официальном сайте Kremlin.ru.

Глава государства поблагодарил избирателей за доверие.

«Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», — отметил Путин.

Президент сказал, что избирательные комиссии всех уровней действовали четко, грамотно и в соответствии с законом. Он также отметил, что идеи и предложения кандидатов будут использованы в интересах развития России.

Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов.