Назначен руководитель управления экономического развития рязанской мэрии

Отмечается, что распоряжение уже подписано.

Назначен руководитель управления экономического развития рязанской администрации. Об этом сообщил глава мэрии Виталий Артемов.

Отмечается, что распоряжение о назначении на должность Максима Степанова уже подписано.

Степанов работал в Рязанском государственном радиотехническом университете, Корпорации развития региона, занимался цифровой трансформацией в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.