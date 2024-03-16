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Аркадий Фомин проголосовал на выборах президента России
Глава регионального парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах президента России в субботу, 16 марта. Он пришел на избирательный участок № 1025 в лицее № 4.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах президента России в субботу, 16 марта. Он пришел на избирательный участок № 1025 в лицее № 4, сообщается на сайте Рязанской областной думы.

«Делая свой выбор, я думал о будущем нашей страны, о нашем единстве, о возможности растить детей и развиваться. Хочется, чтобы наша страна динамично шла вперед и жители чувствовали, что Россия стала по-настоящему страной возможностей. Я уверен, что сегодня и завтра рязанцы, так же, как и вся Россия, придут и проголосуют за свое будущее», — подчеркнул Фомин.

В ходе посещения избирательного участка председатель областной думы пообщался с членами избирательной комиссии и наблюдателями. Он отметил, что в первый день голосования на выборах президента явка в Рязанской области была достаточно высокой.

По его словам, в целом выборы проходят в штатном режиме, организованно.

«Информационная кампания идет полным ходом. Рязанцы могут узнать о кандидатах и о месте, где можно проголосовать. Меры безопасности и контроля у нас на сегодняшний день на самом высоком уровне. Созданы все условия для того, чтобы жители региона смогли исполнить свой гражданский долг», — рассказал парламентарий.