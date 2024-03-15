Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти
Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти. Об этом сообщает «
По данным издания, Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО. Ранее она также сократила импорт другого премиального сорта нефти — Sokol, который добывается на сахалинских месторождениях.
Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.
В течение прошлого года поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. б/с, в течение второй половины 2022 года — 60 тыс. б/с.