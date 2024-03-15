Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти

Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.

Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО. Ранее она также сократила импорт другого премиального сорта нефти — Sokol, который добывается на сахалинских месторождениях.

Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.

В течение прошлого года поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. б/с, в течение второй половины 2022 года — 60 тыс. б/с.