Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 91.64 0.1 15/03
ЦБ EUR 100.26 0.07 15/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 321
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 736
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 300
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 016
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти
Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.

Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО. Ранее она также сократила импорт другого премиального сорта нефти — Sokol, который добывается на сахалинских месторождениях.

Такое решение было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.

В течение прошлого года поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. б/с, в течение второй половины 2022 года — 60 тыс. б/с.