Владимир Путин обратился к россиянам перед президентскими выборами

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Владимир Путин обратился к россиянам перед президентскими выборами. Ролик показан в эфире Первого канала.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — сказал Путин.

Президент назвал выборы крайне важными событиями. Их итоги повлияют на развитие страны в предстоящие годы, констатировал Путин.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.