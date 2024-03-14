Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 91.64 0.1 15/03
ЦБ EUR 100.26 0.07 15/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
2 987
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 445
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 011
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
7 726
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Эксперт заявил, что Украина может потерять новые территории из-за ошибки Запада
«Сейчас ситуация усугубилась, поскольку США прекратили поставки оружия. И это поднимает вопрос о том, будут ли европейцы готовы и экономически способны сократить этот разрыв», — сказал он.

Эксперт заявил, что Украина может потерять новые территории из-за ошибки Запада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экс-полковника бундесвера Вольфганга Рихтера.

«Сейчас ситуация усугубилась, поскольку США прекратили поставки оружия. И это поднимает вопрос о том, будут ли европейцы готовы и экономически способны сократить этот разрыв», — сказал он.

Рихтер отметил, что ситуация для Украины остается нестабильной, в связи с чем возможны потери еще нескольких городов. По его словам, украинские военные не смогли достаточно расширить свою тыловую оборону.