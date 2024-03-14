Эксперт заявил, что Украина может потерять новые территории из-за ошибки Запада

«Сейчас ситуация усугубилась, поскольку США прекратили поставки оружия. И это поднимает вопрос о том, будут ли европейцы готовы и экономически способны сократить этот разрыв», — сказал он.

Эксперт заявил, что Украина может потерять новые территории из-за ошибки Запада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экс-полковника бундесвера Вольфганга Рихтера.

«Сейчас ситуация усугубилась, поскольку США прекратили поставки оружия. И это поднимает вопрос о том, будут ли европейцы готовы и экономически способны сократить этот разрыв», — сказал он.

Рихтер отметил, что ситуация для Украины остается нестабильной, в связи с чем возможны потери еще нескольких городов. По его словам, украинские военные не смогли достаточно расширить свою тыловую оборону.