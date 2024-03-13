Главком ВСУ признал сложную обстановку на фронте
Сырский отметил, что российские военные ведут наступление, сосредотачивают усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое и Работино.
Главком ВСУ признал сложную обстановку на фронте. Об этом пишет РЕН ТВ.
Александр Сырский рассказал, что у украинских боевиков проблемы на восточном фронте, а обстановка для Украины остается сложной.
Сырский отметил, что российские военные ведут наступление, сосредотачивают усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое и Работино.
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.