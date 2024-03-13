Главком ВСУ признал сложную обстановку на фронте

Сырский отметил, что российские военные ведут наступление, сосредотачивают усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое и Работино.

Главком ВСУ признал сложную обстановку на фронте. Об этом пишет РЕН ТВ.

Александр Сырский рассказал, что у украинских боевиков проблемы на восточном фронте, а обстановка для Украины остается сложной.

Сырский отметил, что российские военные ведут наступление, сосредотачивают усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое и Работино.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.