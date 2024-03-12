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РГРТУ организует подготовку по IT-направлениям для касимовских школьников

С 1 сентября 2024 для старшеклассников на базе школ Касимова организуют занятия в физмат школе (ФМШ) РГРТУ, а для наиболее подготовленных реализуют индивидуальную проектную деятельность по IT-профилю.

Соглашение стало продолжением работы по поручению губернатора Павла Малкова об открытии IT-классов в регионе. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Иван Бахилов. Он отметил большую значимость достигнутых договоренностей для дальнейшего развития образования в муниципалитете. Документ об организации IT-подготовки в школах города подписали ректор Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина Михаил Чиркин, начальник управления образования и молодежной политики Ирина Голубева и глава Минцифры региона Андрей Ульянов.

Михаил Чиркин отметил, что договором предусмотрены организация и проведение олимпиад, повышение квалификации учителей по ИТ-направлениям, посещение ИТ-компаний региона. В 2023 году 75% 11-классников, занимающихся в ФМШ, поступили в РГРТУ. Положительный опыт профориентационной работы лег в основу нового соглашения.

«Проект позволит учащимся осознано подойти к выбору профессии, вуза и, может быть, работодателя», — оценил значимость соглашения Андрей Ульянов. По словам министра, IT-подготовка в Касимове будет способствовать профориентации школьников и подготовке специалистов для региона, обладающих современными компетенциями.

Работа по соглашению будет вестись в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и федеральной программы «Кадры для IT-отрасли». Касимов стал первым муниципалитетом Рязанской области, где учебные заведения подключились к программе IT-подготовки РГРТУ и Минцифры Рязанской области.