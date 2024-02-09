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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 февраля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене филармонии покажут спектакль «Когда ангелы шутят», а в МКЦ рязанцы смогут увидеть комедию «А вы, все трое — мой отец?».

В филармонии в рамках выставочного зала «Музей традиций — Рязанские Хоромы» пройдет концертная программа «Былины, сказки, игры-забавы Земли Рязанской», а коллектив под управлением Сергея Проскурина представит программу «Великая классика».

На биатлонном комплексе «Алмаз» 10 февраля пройдет масштабная всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2024».

В клубе Deep пройдет вечеринка «Седая ночь» по музыкальным мотивам из сериала «Слово пацана».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».