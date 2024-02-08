Синоптики рассказали, какой будет весна в Рязанской области

Погода будет удивлять.

Синоптики рассказали, какой будет весна в Рязанской области. Об этом сообщает портал «ProГород».

Отмечается, что в начале марта начнется оттепель, но радоваться рано. Уже в середине первого весеннего месяца вернутся морозы, снежные осадки и сильный ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, ориентировочно 15-16 марта испортится погода в регионах Центрального федерального округа: в Москве, Твери, Рязани, Туле, Владимире и Калуге. Вероятно падение температурного фона до минус 4-6 градусов.

Неожиданная погода ожидается и в апреле. Сохранится вероятность морозов, которая будет сопровождаться обильными осадками в виде града.

Рязанцев почти весь апрель ждут переменная облачность, частые дожди, перепады температур.

Климатическая ситуация в конце весны продолжит удивлять россиян. Если в регионах Северо-западного федерального округа в мае осадки прекратятся и наступит засуха, то в средней полосе сохранится прохладная погода.