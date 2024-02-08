На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка

На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, драка произошла между охранниками и сотрудниками склада в Электростали. Во время драки использовались перцовые баллончики, после чего началось настоящее побоище. На месте работали полицейские. Они задержали порядка 10 человек.

В конце ноября прошлого года этот склад уже навещали для проверки документов воинского учета. Тогда больше ста человек увезли в отделение.