Из-за снегопада в Рязани образовались 10-балльные пробки
В среду, 7 февраля, заторы образовались на улицах: Циолковского, Высоковольтной, Дзержинского, Каширина, Вокзальной, Соборной, Семинарской, Чкалова, Грибоедова, Есенина, Зубковой.
Из-за снегопада в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
В среду, 7 февраля, заторы образовались на улицах: Циолковского, Высоковольтной, Дзержинского, Каширина, Вокзальной, Соборной, Семинарской, Чкалова, Грибоедова, Есенина, Зубковой.
Также пробки образовались на Московском, Муромском, Касимовском шоссе и на Окружной дороге.