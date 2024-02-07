Из-за снегопада в Рязани образовались 10-балльные пробки

В среду, 7 февраля, заторы образовались на улицах: Циолковского, Высоковольтной, Дзержинского, Каширина, Вокзальной, Соборной, Семинарской, Чкалова, Грибоедова, Есенина, Зубковой.

Из-за снегопада в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

В среду, 7 февраля, заторы образовались на улицах: Циолковского, Высоковольтной, Дзержинского, Каширина, Вокзальной, Соборной, Семинарской, Чкалова, Грибоедова, Есенина, Зубковой.

Также пробки образовались на Московском, Муромском, Касимовском шоссе и на Окружной дороге.