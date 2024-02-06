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Жителю Захаровского района полтора года не могут заменить протез ноги
Отмечается, что мужчина лишился ног полтора года назад. Он прошел медэкспертизу и получил протез на правую ногу, но ходить на нем не может из-за боли.

Жителю Захаровского района Анатолию Симоненко полтора года не могут заменить протез ноги. Об этом рассказали в сюжете ТКР.

По словам телеканала, мужчина лишился ног полтора года назад. Он прошел медэкспертизу и получил протез на правую ногу. Но ходить на нем Симоненко не может из-за боли.

«Обращался к ним, в страховую компанию, что нужен другой протез. У меня в документах написано, что можно в течение трех лет менять гильзу, а мне они ничего не предложили. Сделали отписку, что протез положен на два года. С этой бумажкой я написал письмо президенту Владимиру Путину и отправил», — рассказал Симоненко.

По словам мужчины, 7 ноября позвонили из страховой компании и сказали, что ему сделают два новых протеза. Симоненко отправили проходить комиссию. Ее мужчина прошел и получил первую группу инвалидности, а протезы не получил.

В сюжете добавили, что жена Симоненко через Госуслуги отправила в соцфонд повторную заявку. Она просила модульные протезы со штырями, тренировочные и еще два для купания.

Позже мужчине прислали письмо, где написали, что ему положен только один протез на левую ногу, ведь на правую уже есть.

Как отметили в сюжете, мужчина просит новый модульный протез со штырем, который зафиксирует ногу.

«Техсредство стоит 300 тысяч рублей, такая сумма слишком большая для семьи», — говорит Симоненко.

В региональном фонде пенсионного социального страхования ТКР объяснили, что выдать могут лишь те протезы, которые полагаются по заключению медико-социальной экспертизы.

«Все обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации проходят в строгом соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Эта программа разрабатывается специалистами медико-социальной экспертизы, где врачи-реабилитологи рекомендуют инвалиду техсредство. Каждое техсредство имеет сроки пользования и до их истечения мы не в праве выдавать новое изделие», — рассказали в фонде.

В пресс-службе фонда пенсионного и социального страхования сказали, что протез на левую ногу Симоненко предлагали, но он отказался.

Замуправляющего соцфонда Оксана Иванова уверена, что получить два новых протеза мужчина сможет в июле после того, как закончится срок эксплуатации. Мужчина вновь может пройти экспертизу и повторно подать документы. По заключению врачей ему выдадут новые протезы.