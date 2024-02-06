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В 2023 году в Рязанской области 15 человек пострадали на железной дороге
За год на железных дорогах региона пострадали 15 человек, 9 из них погибли.

В 2023 году в Рязанской области 15 человек пострадали на железной дороге. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

За год на железных дорогах региона пострадали 15 человек, 9 из них погибли. Отмечается, что в 2023 году происшествий с несовершеннолетними на железной дороге не было.

По данным телеканала, одна из частых причин травмы на железной дороге — переход путей в неположенном месте. Так, на улице военных автомобилистов люди переходят дорогу в неположенном месте, ломая установленное ограждение. Как признались нарушители корреспонденту, основная причина ­ - от перехода неудобно идти до остановки общественного транспорта.

В целом травматизм на железной дороге в Рязанской области в 2023 году снизился на 20%.