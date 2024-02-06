В 2023 году в Рязанской области 15 человек пострадали на железной дороге
За год на железных дорогах региона пострадали 15 человек, 9 из них погибли.
В 2023 году в Рязанской области 15 человек пострадали на железной дороге. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
За год на железных дорогах региона пострадали 15 человек, 9 из них погибли. Отмечается, что в 2023 году происшествий с несовершеннолетними на железной дороге не было.
По данным телеканала, одна из частых причин травмы на железной дороге — переход путей в неположенном месте. Так, на улице военных автомобилистов люди переходят дорогу в неположенном месте, ломая установленное ограждение. Как признались нарушители корреспонденту, основная причина - от перехода неудобно идти до остановки общественного транспорта.
В целом травматизм на железной дороге в Рязанской области в 2023 году снизился на 20%.