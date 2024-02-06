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Скончался основоположник российской школы фармакологии Владимир Кукес
Ему было 89 лет.

Умер академик РАН, один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сеченовский университет.

Кукес был профессором кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней сеченовского вуза.

Академик внес вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Он впервые в России предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, которые включают исследование фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.

Среди достижений Кукеса — разработка методов определения концентрации лекарств в различных биологических средах.

Ученый доказал необходимость острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата для людей, риска возможного побочного действия и прогнозирования его клинического эффекта.