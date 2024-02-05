В Карелии разбился вертолет Ми-8

В Карелии разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщает URA.RU.

Судно летело из Петрозаводска в Вытегру, доставляя петербургских спасателей на местные соревнования. После высадки пассажиров и вылета на дозаправку машина исчезла с радаров в районе Онежского озера.

Обломки обнаружили утром 5 февраля в 11 километрах от берега водоема. К месту выслали группу спасателей и водолазов.

Отмечается, что при обратном вылете был плохой прогноз погоды — низкая облачность и плохая видимость, при этом взлет все же разрешили.

Вертолетом управлял опытный экипаж из трех человек с тысячей часов налета, который неоднократно привлекали для поиска и спасения людей.