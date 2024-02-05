Рязанская компания «Унипласт» увеличит производительность труда

Компания «Унипласт» планирует оптимизировать производственные процессы благодаря национальному проекту «Производительность труда». Предприятие присоединилось к нацпроекту и уже приступило к обучению своих сотрудников бережливому производству.

Помогать «Унипласту» будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. На стартовом совещании, они рассказали, как участие в нацпроекте позволит выявить и сократить излишние потери, оптимизировать транспортные потоки внутри предприятия и загрузку персонала, перестроить процессы для повышения эффективности производства. Достигнутые на пилотном участке результаты в дальнейшем будут распространены на другие процессы.

«Унипласт» занимается производством ПЭТ-преформы (заготовок для бутылок) из полиэтилентерефталата с добавлением вторсырья. Предприятие работает с российскими поставщиками сырья, что позволяет без перебоев и задержки логистики производить порядка 250 тонн изделий в месяц. Производство оснащено роботизированными термопласт-автоматами, а это повышает качество выпускаемой продукции, минимизирует сколы и потертости. Собственный автопарк дает возможность доставлять продукцию клиенту «напрямую».

"Наша компания сотрудничает с крупными производителями молочной, косметической продукции, а также бытовой химии. Сейчас осваиваем новый сегмент ― косметические средства и БАДы, для которых делаем заготовки под флакончики различной конфигурации. Для успешного освоения нового рынка нам самим нужно обновление. И в этом нам поможет нацпроект", ― отметила финансовый директор «Унипласта» Юлия Черненко.