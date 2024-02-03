Рязанцы пожаловались на завалы снега на улице Стройкова

Житель Рязани пожаловался на «снежную кашу» между домами № 69, корпус 1 и № 71 по улице Стройкова. По его словам, во дворе никто не вывозит снег.

Житель Рязани пожаловался на «снежную кашу» между домами № 69, корпус 1 и № 71 по улице Стройкова. По его словам, во дворе никто не вывозит снег.

«Снежная каша во дворе приводит к застреванию скорой медицинской помощи. Обычные машины также постоянно застревают. Где ответственное лицо за это безобразие?! Через этот двор дети идут в 33-ю школу по снежной каше от остановки „Кардиодиспансер!“» — возмутился подписчик РЗН. инфо.