В Рязани на благоустройство сквера имени маршала Бирюзова выделили более 29 миллионов рублей

Работы должны выполнить по 16 августа 2024 года.

В Рязани на благоустройство сквера имени маршала Бирюзова выделили 29 миллионов 46 тысяч 253 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик должен установить три тренажера, спортивный комплекс, двойной турник, рукоход с брусьями, 14 лавочек, 10 бетонных урн, треугольную сферу с сеткой, карусель «Юла», арт-объект «Я люблю Канищево», урну и качели, световой комплекс, остановку.

Кроме того, появится площадка для выгула собак. Там установят балансир для собак, столбики, регулируемый барьер для прыжков, урну, тоннель для собак, песочницу.

Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани.

Работы должны выполнить по 16 августа 2024 года.

Напомним, в Рязани сквер ЖКХ переименовали в сквер имени Маршала Бирюзова.