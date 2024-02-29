В Рязани на благоустройство сквера имени маршала Бирюзова выделили более 29 миллионов рублей

В Рязани на благоустройство сквера имени маршала Бирюзова выделили 29 миллионов 46 тысяч 253 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
В документах указано, что подрядчик должен установить три тренажера, спортивный комплекс, двойной турник, рукоход с брусьями, 14 лавочек, 10 бетонных урн, треугольную сферу с сеткой, карусель «Юла», арт-объект «Я люблю Канищево», урну и качели, световой комплекс, остановку.
Кроме того, появится площадка для выгула собак. Там установят балансир для собак, столбики, регулируемый барьер для прыжков, урну, тоннель для собак, песочницу.
Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани.
Работы должны выполнить по 16 августа 2024 года.
Напомним, в Рязани сквер ЖКХ переименовали в сквер имени Маршала Бирюзова.