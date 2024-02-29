Умерла актриса и продюсер Дарья Гончарова

Умерла актриса и продюсер Дарья Гончарова. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь, актриса Таисия Вилкова.

Гончаровой не стало в понедельник, 26 февраля. Ей было 53 года.

Актриса — выпускница Высшего театрального училища имени Щукина. До 2000 года Гончарова служила в Московском театре «У Никитских ворот». Помимо этого, она преподавала технику речи и публичных выступлений, а также актерское мастерство.

Дарья Гончарова снималась в фильмах «Деффчонки», «Ландыш серебристый-2», «Звезда эпохи» и «На углу у Патриарших-3».

Также актриса руководила детской и взрослой театральными студиями. Их спектакли проходили на площадках в Москве и Подмосковье.