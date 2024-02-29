«Тинькофф» добавил новую валюту для обмена в банкоматах

Отмечается, что на обмен не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ России на снятие валюты.

«Тинькофф банк» добавил новую валюту для обмена в банкоматах — теперь клиенты могут покупать юани со своего рублевого счета. Об этом сообщается в материалах кредитной организации, пишет ТАСС.

Отмечается, что, как и с обменом долларов и евро, на операции клиентов по покупке юаней не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты (установленным в марте 2022 года).

В настоящее время услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Иркутска и Сочи. В будущем такая опция появится и в других городах России.