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Рязанские семьи могут воспользоваться услугами няни бесплатно
Необходимо собрать копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении ребенка и медзаключение.

В Рязани заработал проект «Добрая няня». Услугами могут воспользоваться семьи участников СВО и многодетные. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, услугой бесплатной няни пользуются 10 рязанцев. Это региональная мера поддержки. Чтобы ее получить, необходимо собрать копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении ребенка и медзаключение.

Уточняется, что для работы с детьми выбирают педагогов с высшим педагогическим образованием. «Плюс у нас идет спецобучение в медицинском вузе. Они проходят программу по психологическому и обслуживанию детей», — сказала начальник отдела материнства и детства регионального учреждения «Семья» Вероника Васильева.

Кроме того, в Рязани в помощь семьям с низким доходом работает сервис «Добротека». Родители детей до четырех лет могут на безвозмездной основе взять в аренду кроватки, коляски, манежи и ходунки, а также развивающие книги, игрушки и автокресла.