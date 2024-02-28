Прощание с Алексеем Навальным* пройдет 1 марта в Москве

Похороны пройдут на Борисовском кладбище Москвы.

Прощание с Алексеем Навальным* пройдет 1 марта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на соратников погибшего.

По данным канала, отпевание Навального* состоится в два часа дня 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино

Похороны пройдут на Борисовском кладбище Москвы.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии «Полярный волк» поселка Харп в ХМАО, куда его перевели из Владимирской области.

* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)