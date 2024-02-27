Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
Птн, 01
ЦБ USD 92.04 -0.59 28/02
ЦБ EUR 99.92 -0.26 28/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 2024 12:29
1 105
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
4 297
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 969
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанка рассказала о мужчине, ворующем алкоголь в магазинах
По словам женщины, мужчина с инвалидностью зашел в магазин на улице Горького и попытался украсть бутылку водки. Когда сотрудники это заметили, то попытались его остановить.

Рязанка рассказала о мужчине, ворующем алкоголь в магазинах. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

По словам женщины, мужчина с инвалидностью зашел в магазин на улице Горького и попытался украсть бутылку водки. Когда сотрудники это заметили, то попытались его остановить.

Тогда мужчина взял бутылку, выпил ее и поставил обратно на прилавок. Женщина отметила, что после этого он заявил, что не советует с ним связываться.

По словам рязанки, когда на место приехали сотрудники ГБР, то не стали задерживать нарушителя.

«Сказали, что он им не нужен, потому что его мама прокурор», — заявила женщина.