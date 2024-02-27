Рязанка рассказала о мужчине, ворующем алкоголь в магазинах
По словам женщины, мужчина с инвалидностью зашел в магазин на улице Горького и попытался украсть бутылку водки. Когда сотрудники это заметили, то попытались его остановить.
Рязанка рассказала о мужчине, ворующем алкоголь в магазинах. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.
По словам женщины, мужчина с инвалидностью зашел в магазин на улице Горького и попытался украсть бутылку водки. Когда сотрудники это заметили, то попытались его остановить.
Тогда мужчина взял бутылку, выпил ее и поставил обратно на прилавок. Женщина отметила, что после этого он заявил, что не советует с ним связываться.
По словам рязанки, когда на место приехали сотрудники ГБР, то не стали задерживать нарушителя.
«Сказали, что он им не нужен, потому что его мама прокурор», — заявила женщина.