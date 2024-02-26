Пропавшую под Псковом школьницу нашли закопанной в яме

Пропавшую под Псковом школьницу нашли закопанной в яме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, оперативники прорабатывают версию, что 11-летнюю девочку мог изнасиловать и убить кто-то из местных. Ребенка искали почти два месяца. Она пропала 1 января. 22 февраля у берега местной реки Полонки нашли куртку девочки. На ней были следы мужской ДНК.

Отмечается, что у жителей деревни взяли образцы слюны, чтобы сравнить с найденным материалом.

Напомним, что тело девочки нашли 25 февраля.