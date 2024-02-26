Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину

Заявление сделал премьер-министр Словакии после заседания правительства и Совета безопасности республики.

Некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украине. Об этом сообщило РИА Новости .

Заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики.

«Для меня сегодняшняя встреча (в Париже — прим. ред.) является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась, но я хочу быть к нему (совещанию) конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — сказал политик.