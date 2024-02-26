Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-3°
Втр, 27
-3°
Срд, 28
-2°
ЦБ USD 92.63 -0.12 27/02
ЦБ EUR 100.18 -0.26 27/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
7 часов назад
328
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
3 536
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 362
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Армия России впервые уничтожила танк Abrams
На Авдеевском направлении.

Российские военные уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Пушилина Ян Гагин.

«Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал собеседник агентства.

Гагин добавил, что любая иностранная техника уязвима. Новые поставки оружия Киеву будут уничтожены и пойдут на переплавку, а затем на восстановление городов Донбасса, сказал советник Пушилина.

Отметим, что M1 Abrams — основной боевой танк США. Его выпускают с 1980 года. Он один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

Фото иллюстративное