Армия России впервые уничтожила танк Abrams

На Авдеевском направлении.

Российские военные уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Пушилина Ян Гагин.

«Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал собеседник агентства.

Гагин добавил, что любая иностранная техника уязвима. Новые поставки оружия Киеву будут уничтожены и пойдут на переплавку, а затем на восстановление городов Донбасса, сказал советник Пушилина.

Отметим, что M1 Abrams — основной боевой танк США. Его выпускают с 1980 года. Он один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

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