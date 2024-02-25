В Рязани на улице Островского девочка провалилась в люк

В Рязани на улице Островского возле дома № 16 школьница упала в открытый колодец. Инцидент произошел вечером в субботу, 24 февраля. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани на улице Островского возле дома № 16 школьница упала в открытый колодец. Инцидент произошел вечером в субботу, 24 февраля. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На помощь взрослых позвала подруга девочки.

«Мой муж вытащил из открытого люка провалившуюся девочку лет 10-12, тросом от машины. Хорошо, что ребенок оказался цел и невредим… Когда ребенка достали, на люк положили доску, чтобы было видно, что там люк. Почему службы города оставили люк открытым? Там рядом детская площадка, да и вообще оставлять люк так нельзя!» — сообщает автор поста.

По словам рязанки, к колодцу ведет тропа, а сам он вообще никак не был огорожен.